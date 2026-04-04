À la pêche aux américaines Place de l’église Maillezais jeudi 9 juillet 2026.

Maillezais

À la pêche aux américaines

Place de l’église 2 rue du Champ de Foire Maillezais Vendée

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-06 17:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Armés de votre balance à écrevisses, partez en mission pour protéger la faune locale !

Ces écrevisses américaines, grandes envahisseuses, menacent l’équilibre naturel du marais… et c’est là que vous entrez en action. Plongez le filet, attendez le bon moment, et hop ! Une prise réussie !

Facile, amusante et accessible dès 6 ans, cette pêche pas comme les autres est encadrée par Thierry, guide de pêche passionné. Il vous dévoilera tous les secrets de cette espèce et vous aidera à devenir, le temps d’une séance, de véritables gardiens du marais. Prêts à relever le défi ? Nature et aventure vous attendent !

LES JEUDIS DU 09 JUILLET AU 27 AOÛT 14h30

– Lieu de rendez-vous avec le guide Place de l’église 85420 Maillezais

– Durée : 2h30

– Public enfant à partir de 6 ans (accompagnateur obligatoire pour les mineurs)

– Places limitées – réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Activité accessible aux personnes à mobilité réduite

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

– Carte de pêche obligatoire. Possibilité d’en acheter une auprès du guide sur place 1,00 € par pêcheur.

– Merci d’être véhiculé pour vous rendre sur le point de pêche avec le moniteur.

– Si vous souhaitez récupérer votre pêche, n’oubliez pas votre propre seau !

– Prévoir des chaussures et tenue adaptées, activité en extérieur

– Fin de la billetterie en ligne le jour de l’activité à 12h30. .

Place de l’église 2 rue du Champ de Foire Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Armed with your crayfish scale, set off on a mission to protect local wildlife!

L’événement À la pêche aux américaines Maillezais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin