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Coin foir’Eux en fête Maillezais

Coin foir’Eux en fête Maillezais samedi 25 juillet 2026.

Ville : 85420 Maillezais

Département : Vendée

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Maillezais

Coin foir’Eux en fête

Maillezais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Animations et concerts
Concert ouvert à tous, dans un esprit festif et solidaire.
14ème édition

A partir de 14h sont organisées balade motos, balade véhicules vintage et balade mobylettes

A partir de 18h30 Concerts de 3 groupes Sicile + rock = soirée explosive

Notre but aider Un Hôpital pour les enfants basé au CHU de Poitiers.

Billetterie à venir (HelloAsso)   .

Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire   associationcoinfoireux@gmail.com

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English :

Entertainment and concerts

L’événement Coin foir’Eux en fête Maillezais a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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