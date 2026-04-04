Coin foir’Eux en fête Maillezais
Coin foir’Eux en fête Maillezais samedi 25 juillet 2026.
Maillezais
Coin foir’Eux en fête
Maillezais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Animations et concerts
Concert ouvert à tous, dans un esprit festif et solidaire.
14ème édition
A partir de 14h sont organisées balade motos, balade véhicules vintage et balade mobylettes
A partir de 18h30 Concerts de 3 groupes Sicile + rock = soirée explosive
Notre but aider Un Hôpital pour les enfants basé au CHU de Poitiers.
Billetterie à venir (HelloAsso) .
Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire associationcoinfoireux@gmail.com
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English :
Entertainment and concerts
L’événement Coin foir’Eux en fête Maillezais a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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