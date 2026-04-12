Journée carnet de voyage aquarellé Once upon a tea Maillezais

Maillezais

Journée carnet de voyage aquarellé

Once upon a tea 2 Rue du Dr Daroux Maillezais Vendée

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

La journée carnet de voyage c’est s’évader, observer et se connecter à ses ressentis le temps de quelques heures.

Avec Roseline des Pinceaux de Rose vous visiterez les lieux marquants du village de Maillezais et constituerez un mini carnet de voyage à l’aquarelle et croquis pour refléter vos ressentis, vos émotions et votre vision du moment. Roseline vous accompagne et vous conseille tout au long du voyage.

Public adulte

Aucun niveau spécifique n’est requis Débutants bienvenus.

De 10h30 à 17h, RDV chez Once upon a tea coffee shop de Maillezais.

Prévoir moyen de paiement pour manger le midi et un supplément café/gourmandises pour le goûter !

70 euros la journée matériel de peinture et dessin à prévoir, support papier fourni.

Inscriptions indispensable en direct sur www.lespinceauxderose.fr rubrique ateliers

Contact et renseignements Roseline GUERET roseline@lespinceauxderose.fr ou au 06 72 36 47 80 .

Once upon a tea 2 Rue du Dr Daroux Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 72 36 47 80 roseline@lespinceauxderose.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A travel journal day is a chance to escape, observe and connect with your feelings for a few hours.

L’événement Journée carnet de voyage aquarellé Maillezais a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin