Ventes à la ferme visites et découvertes de l’atelier de pâtes artisanales Maillezais
Ventes à la ferme visites et découvertes de l’atelier de pâtes artisanales Maillezais vendredi 5 juin 2026.
Maillezais
Ventes à la ferme visites et découvertes de l’atelier de pâtes artisanales
La Villette Maillezais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:30:00
fin : 2026-08-07 19:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-07-03 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14 2026-09-04
Ventes à la ferme visites et découvertes de l’atelier de pâtes artisanales
OUVERTURE DE LA SAISON 2026 !
C’est le retour des visites et découvertes de l’atelier de pâtes artisanales à la ferme !
Venez plonger dans les coulisses de la fabrication artisanale de pâtes
Découvrez le savoir-faire local
Et profitez de la vente directe à la ferme de pâtes 100% locales
Horaires de 16h30 à 19h30.
Groupes possibles sur réservation.
Contact contact@lafabriquedumarais.com
Blé dur 100% français cultivé et transformé à la ferme
Fabrication artisanale & saveurs authentiques
Engagés pour une agriculture locale .
La Villette Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire contact@lafabriquedumarais.com
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English :
Farm sales: visits and discoveries of the artisanal pasta workshop
L’événement Ventes à la ferme visites et découvertes de l’atelier de pâtes artisanales Maillezais a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin