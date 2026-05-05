Maillezais

Ventes à la ferme visites et découvertes de l’atelier de pâtes artisanales

La Villette Maillezais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:30:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-03 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14 2026-09-04

Ventes à la ferme visites et découvertes de l’atelier de pâtes artisanales

OUVERTURE DE LA SAISON 2026 !

C’est le retour des visites et découvertes de l’atelier de pâtes artisanales à la ferme !

Venez plonger dans les coulisses de la fabrication artisanale de pâtes

Découvrez le savoir-faire local

Et profitez de la vente directe à la ferme de pâtes 100% locales

Horaires de 16h30 à 19h30.

Groupes possibles sur réservation.

Contact contact@lafabriquedumarais.com

Blé dur 100% français cultivé et transformé à la ferme

Fabrication artisanale & saveurs authentiques

Engagés pour une agriculture locale .

La Villette Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire contact@lafabriquedumarais.com

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English :

Farm sales: visits and discoveries of the artisanal pasta workshop

L’événement Ventes à la ferme visites et découvertes de l’atelier de pâtes artisanales Maillezais a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin