À la recherche des canards perdus – cartographie 1, Ville d’Avon, Avon

À la recherche des canards perdus – cartographie 1 Vendredi 4 décembre, 20h00 Ville d’Avon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:55:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:55:00+01:00

Conférence sur une expérience scientifique pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique dans l’Arctique

En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne réapparaissent jamais. Où sont passés les canards? Sont-ils prisonniers du glacier? Sont-ils déjà sortis?

Et si on retrouvait un canard à des milliers de kilomètres plus au sud ? Au large de Terre-Neuve ? Le long des côtes québécoises ? Devant la statue de la liberté ? Dans le golfe du Mexique ?

Ou plus au nord ? Prisonniers de la banquise ? Au large de Thulé ? Sur les côtes russes de l’océan glacial arctique ?

Les canards ne détiennent-ils pas la clé des bouleversements du monde ?

Cette conférence vise à décrire l’expérience de la NASA et à expliquer pourquoi il faut retrouver de toute urgence ces canards. Le conférencier présente les premiers résultats de son enquête, émet des hypothèses sur la localisation des palmipèdes, raconte l’odyssée des canards rescapés de 1992, analyse les conséquences de cette disparition du point de vue climatique. Il utilise des images satellites et des documents scientifiques afin d’étayer son propos et mettre en perspective ses hypothèses.

Cette proposition artistique est le résultat d’un travail de rencontres et d’échanges avec des scientifiques et spécialistes du monde arctique.

Ville d’Avon 8 rue Père Maurice Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0769679399 »}, {« type »: « email », « value »: « floriane.fumey@verticaldetour.fr »}]

Compagnie Vertical Détour – Frédéric Ferrer Cartographie Altas de l’anthropocène

Frédéric Ferrer