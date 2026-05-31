Symphonie romantique – Quand Mendelssohn rencontre Brahms, Parc de Bel-Ébat, Avon

Symphonie romantique – Quand Mendelssohn rencontre Brahms Samedi 27 juin, 20h30 Parc de Bel-Ébat Seine-et-Marne

Gratuit ; Réservation sur la billetterie de la ville d’Avon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00

La samedi 27 juin, sous la direction de Fabrice Fortin, l’ensemble symphonique vous invite à une soirée exceptionnelle placée sous le signe du romantisme.

Au programme : le Concerto pour piano n° 1 en sol mineur de Mendelssohn, œuvre fougueuse et virtuose, interprétée par le jeune et talentueux avonnais Serginé Nyoka.

En deuxième partie, la Symphonie n° 2 en ré majeur de Brahms, lumineuse et pastorale, interprétée par l’Orchestre Philharmonique du Pays de Fontainebleau.

Deux chefs-d’œuvre contrastés, entre intensité dramatique et apaisement lyrique, réunis pour un concert inoubliable.

Parc de Bel-Ébat 70 rue du Vieux-Rû, 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art