UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jard-sur-Mer

A la recherche des nudibranches Sur réservation Jard-sur-Mer

samedi 29 août 2026 · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parking plage de la mine
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

A la recherche des nudibranches Sur réservation

Parking plage de la mine Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

  .

Parking plage de la mine Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 74 85  contact@estuaire.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A la recherche des nudibranches Sur réservation Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Jard-sur-Mer (Vendée)