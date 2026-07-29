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AGENDA · Jard-sur-Mer

Jard Comedy Club Rue des Écholères Jard-sur-Mer

mardi 11 août 2026 · Rue des Écholères · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue des Écholères
Adresse
Cinéma Les Ormeaux
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Jard Comedy Club

Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

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Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17  mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Jard Comedy Club Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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