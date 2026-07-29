AGENDA · Jard-sur-Mer
Jard Comedy Club Rue des Écholères Jard-sur-Mer
mardi 11 août 2026 · Rue des Écholères · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Jard Comedy Club
Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
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Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr
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English :
L’événement Jard Comedy Club Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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