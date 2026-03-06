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Vide Grenier de Lez’arts sur Mer Rue des Écholères Jard-sur-Mer

Vide Grenier de Lez’arts sur Mer Rue des Écholères Jard-sur-Mer dimanche 2 août 2026.

Lieu : Rue des Écholères

Adresse : Parking Place des Ormeaux

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Vide Grenier de Lez’arts sur Mer

Rue des Écholères Parking Place des Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

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Rue des Écholères Parking Place des Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 48 62 42 91 

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English :

L’événement Vide Grenier de Lez’arts sur Mer Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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