Vide Grenier de Lez’arts sur Mer Rue des Écholères Jard-sur-Mer

Jard-sur-Mer

Vide Grenier de Lez’arts sur Mer

Rue des Écholères Parking Place des Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

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Rue des Écholères Parking Place des Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 48 62 42 91

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English :

L’événement Vide Grenier de Lez’arts sur Mer Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral