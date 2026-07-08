Atelier peinture pour les enfants Rue de l’Océan Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Atelier peinture pour les enfants

Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

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Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Atelier peinture pour les enfants Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral