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AGENDA · Jard-sur-Mer

Atelier peinture pour les enfants Rue de l’Océan Jard-sur-Mer

mercredi 8 juillet 2026 · Rue de l'Océan · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de l'Océan
Adresse
Parvis de la Médiathèque
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Atelier peinture pour les enfants

Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

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Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17  mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Atelier peinture pour les enfants Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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