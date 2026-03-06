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Les Richesses de la plage de la Mine Route du Payré Jard-sur-Mer

Les Richesses de la plage de la Mine Route du Payré Jard-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Route du Payré

Adresse : Parking Plage de la Mine

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Les Richesses de la plage de la Mine

Route du Payré Parking Plage de la Mine Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

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Route du Payré Parking Plage de la Mine Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 52 06 10 09  resa.nature@ruche-didees.com

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English :

L’événement Les Richesses de la plage de la Mine Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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