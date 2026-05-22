Tournois de pétanque du mercredi Rue du Fief l’Abbesse Jard-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.

Jard-sur-Mer

Tournois de pétanque du mercredi

Rue du Fief l’Abbesse Parking du Fief l’Abbesse Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 13:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

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Rue du Fief l’Abbesse Parking du Fief l’Abbesse Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 72 91 46 jeanloupvallet@yahoo.fr

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English :

L’événement Tournois de pétanque du mercredi Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral