Nettoyage de plage action citoyenne Route de Ragounite Jard-sur-Mer

Jard-sur-Mer

Nettoyage de plage action citoyenne

Route de Ragounite Plage de Ragounite Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

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Route de Ragounite Plage de Ragounite Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 49 43 11 05 adlj.vendee@protonmail.com

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English :

L’événement Nettoyage de plage action citoyenne Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral