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Spectacle Issun Boshi Rue de l’Océan Jard-sur-Mer

Spectacle Issun Boshi Rue de l’Océan Jard-sur-Mer jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Océan

Adresse : Médiathèque

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Spectacle Issun Boshi

Rue de l’Océan Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

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Rue de l’Océan Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07 

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English :

L’événement Spectacle Issun Boshi Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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