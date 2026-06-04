Marché Nocturne du Port Rue du Commandant Guilbaud Jard-sur-Mer
Marché Nocturne du Port Rue du Commandant Guilbaud Jard-sur-Mer jeudi 2 juillet 2026.
Jard-sur-Mer
Marché Nocturne du Port
Rue du Commandant Guilbaud Port de Plaisance Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
.
Rue du Commandant Guilbaud Port de Plaisance Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr
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English :
L’événement Marché Nocturne du Port Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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