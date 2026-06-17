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Jeux de plage du lundi ! Route du Payré Jard-sur-Mer

Jeux de plage du lundi ! Route du Payré Jard-sur-Mer lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Route du Payré

Adresse : Plage de la Mine

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Jeux de plage du lundi !

Route du Payré Plage de la Mine Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :
2026-07-06

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Route du Payré Plage de la Mine Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17  mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Jeux de plage du lundi ! Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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