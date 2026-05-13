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A l’écoute des oiseaux Observatoire des marais Jard-sur-Mer

A l’écoute des oiseaux Observatoire des marais Jard-sur-Mer mardi 23 juin 2026.

Lieu : Observatoire des marais

Adresse : 20 Route de la Caserne des Saulnier

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

A l’écoute des oiseaux

Observatoire des marais 20 Route de la Caserne des Saulnier Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 14:00:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

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Observatoire des marais 20 Route de la Caserne des Saulnier Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 74 85  contact@estuaire.net

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English :

L’événement A l’écoute des oiseaux Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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