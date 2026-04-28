Concert de la chorale De Si De La Église Sainte-Radegonde Jard-sur-Mer

Jard-sur-Mer

Concert de la chorale De Si De La

Église Sainte-Radegonde 29 Rue Georges Clemenceau Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

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Église Sainte-Radegonde 29 Rue Georges Clemenceau Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 48 62 42 91 lezarts.surmer@wanadoo.fr

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English :

L’événement Concert de la chorale De Si De La Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral