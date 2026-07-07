AGENDA · Jard-sur-Mer
La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique Route du Payré Jard-sur-Mer
mercredi 22 juillet 2026 · Route du Payré · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique
Route du Payré Plage de La Mine Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22
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Route du Payré Plage de La Mine Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07
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English :
L’événement La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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