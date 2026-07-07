UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jard-sur-Mer

La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique Route du Payré Jard-sur-Mer

mercredi 22 juillet 2026 · Route du Payré · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route du Payré
Adresse
Plage de La Mine
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique

Route du Payré Plage de La Mine Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :
2026-07-22

  .

Route du Payré Plage de La Mine Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Jard-sur-Mer (Vendée)