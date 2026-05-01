Exposition Suis du doigt l’ours polaire Rue de l’Océan Jard-sur-Mer

Jard-sur-Mer

Exposition Suis du doigt l’ours polaire

Rue de l’Océan Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-08

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Rue de l’Océan Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07

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English :

L’événement Exposition Suis du doigt l’ours polaire Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral