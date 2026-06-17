Jeux de plage du mardi ! Plage du Pé du Canon Jard-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.

Jard-sur-Mer

Jeux de plage du mardi !

Plage du Pé du Canon Chemin du Pé du Canon Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

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Plage du Pé du Canon Chemin du Pé du Canon Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Jeux de plage du mardi ! Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral