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Apéro Concert Rue piétonne Jard-sur-Mer

Apéro Concert Rue piétonne Jard-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Rue piétonne

Adresse : Rue de l'Océan

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Apéro Concert

Rue piétonne Rue de l’Océan Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04

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Rue piétonne Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17  mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Apéro Concert Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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