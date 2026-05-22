Apéro Concert Rue piétonne Jard-sur-Mer
Apéro Concert Rue piétonne Jard-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.
Jard-sur-Mer
Apéro Concert
Rue piétonne Rue de l’Océan Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04
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Rue piétonne Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr
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English :
L’événement Apéro Concert Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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