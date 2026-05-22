Apéro Concert Rue piétonne Jard-sur-Mer

Jard-sur-Mer

Apéro Concert

Rue piétonne Rue de l’Océan Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04

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Rue piétonne Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Apéro Concert Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral