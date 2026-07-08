AGENDA · Jard-sur-Mer
Rencontre d’auteur Delphine Giraud Rue de l’Océan Jard-sur-Mer
mercredi 22 juillet 2026 · Rue de l'Océan · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Rencontre d’auteur Delphine Giraud
Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèqe Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
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Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèqe Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr
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English :
L’événement Rencontre d’auteur Delphine Giraud Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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