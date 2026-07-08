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AGENDA · Jard-sur-Mer

Rencontre d’auteur Delphine Giraud Rue de l’Océan Jard-sur-Mer

mercredi 22 juillet 2026 · Rue de l'Océan · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue de l'Océan
Adresse
Parvis de la Médiathèqe
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Rencontre d’auteur Delphine Giraud

Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèqe Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

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Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèqe Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17  mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Rencontre d’auteur Delphine Giraud Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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