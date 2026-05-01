À la recherche du casque d’or Neufchef
À la recherche du casque d’or Neufchef samedi 23 mai 2026.
Neufchef
À la recherche du casque d’or
2 Rue du musée Neufchef Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir, en famille (petits et grands), les galeries du musée des mines de fer de Neufchef dans le cadre d’un parcours avec des énigmes à résoudre.
Venir muni de vêtements chauds et pour votre confort d’une petite lampe de poche.Tout public
0 .
2 Rue du musée Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 85 76 55
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English :
Come and discover the galleries of the Neufchef Iron Mines Museum with the whole family (young and old), as part of a puzzle-solving tour.
Bring warm clothing and a small flashlight.
L’événement À la recherche du casque d’or Neufchef a été mis à jour le 2026-05-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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