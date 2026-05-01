Neufchef

À la recherche du casque d’or

2 Rue du musée Neufchef Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir, en famille (petits et grands), les galeries du musée des mines de fer de Neufchef dans le cadre d’un parcours avec des énigmes à résoudre.

Venir muni de vêtements chauds et pour votre confort d’une petite lampe de poche.Tout public

0 .

2 Rue du musée Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 85 76 55

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English :

Come and discover the galleries of the Neufchef Iron Mines Museum with the whole family (young and old), as part of a puzzle-solving tour.

Bring warm clothing and a small flashlight.

L’événement À la recherche du casque d’or Neufchef a été mis à jour le 2026-05-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME