« À la recherche du casque d’or », Musée des mines de fer Neufchef, Neufchef

« À la recherche du casque d’or » Samedi 23 mai, 20h00 Musée des mines de fer Neufchef Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

La nuit européenne des musées le samedi 23 mai 2026 au musée des mines de fer de Neufchef.

« À la recherche du casque d’or »

Ouverture au public de 20h à 22h00.

Venez découvrir, en famille (petits et grands), les galeries du musée des mines de fer de Neufchef dans le cadre d’un parcours avec des énigmes à résoudre.

Parcours gratuit, ouvert à tous les publics.

Venir muni de vêtements chauds et pour votre confort d’une petite lampe de poche.

Musée des mines de fer Neufchef 2 rue du musée 57700 Neufchef Neufchef 57700 Moselle Grand Est 0382857655 http://www.musee-minesdefer-lorraine.com Le musée des mines de fer de Neufchef présente l’Histoire des mines et des mineurs de fer de Lorraine. Un musée et la visite de véritables galeries de mine, offrent un aperçu saisissant et émouvant de cette activité industrielle Lorraine maintenant éteinte. Parking et accès aux PMR.

La nuit européenne des musées le samedi 23 mai 2026 au musée des mines de fer de Neufchef.

©museedesminesdefer