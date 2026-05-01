Neufchef

Découvrir et comprendre la NewRomance

50 Rue des écoles Neufchef Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-18 15:00:00

fin : 2026-05-18 16:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Dans le cadre des Curieux cafés, découvrez un temps d’échange consacré au phénomène de la NewRomance animé par Adeline FLORIMONT-CLERC, chercheuse.

Cette rencontre propose de mieux comprendre ce genre littéraire très populaire auprès des jeunes lecteurs, ses codes, ses thèmes et son impact culturel. Un moment de discussion et de réflexion ouvert à tous pour échanger autour des pratiques de lecture actuelles.

Réservation recommandée.Tout public

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50 Rue des écoles Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 86 63 74 lebateaulivre@neufchef.fr

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English :

As part of the Curieux cafés series, discover a discussion on the NewRomance phenomenon led by researcher Adeline FLORIMONT-CLERC.

This meeting will provide a better understanding of this literary genre, very popular with young readers, its codes, themes and cultural impact. An opportunity for discussion and reflection, open to all, on current reading practices.

Reservations recommended.

L’événement Découvrir et comprendre la NewRomance Neufchef a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME