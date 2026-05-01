Neufchef

Spectacle Le Dauphin

50 Rue des écoles Neufchef Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Bateau Livre invite les familles à découvrir Le Dauphin , un spectacle de théâtre d’objets proposé par la Cie A Tire d’Ailes.

Cette représentation poétique et visuelle plonge petits et grands dans un univers marin rempli d’imaginaire et d’émotions. Un rendez-vous culturel spécialement conçu pour les enfants à partir de 2 ans.

Réservation conseillée.Enfants

0 .

50 Rue des écoles Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 86 63 74 lebateaulivre@neufchef.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Bateau Livre invites families to discover Le Dauphin , an object theater show by Cie A Tire d?Ailes.

This poetic and visual performance plunges young and old into a marine universe filled with imagination and emotion. A cultural event specially designed for children aged 2 and over.

Reservations recommended.

L’événement Spectacle Le Dauphin Neufchef a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME