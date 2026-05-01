Spectacle Le Dauphin Neufchef
Spectacle Le Dauphin Neufchef samedi 30 mai 2026.
Neufchef
Spectacle Le Dauphin
50 Rue des écoles Neufchef Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Bateau Livre invite les familles à découvrir Le Dauphin , un spectacle de théâtre d’objets proposé par la Cie A Tire d’Ailes.
Cette représentation poétique et visuelle plonge petits et grands dans un univers marin rempli d’imaginaire et d’émotions. Un rendez-vous culturel spécialement conçu pour les enfants à partir de 2 ans.
Réservation conseillée.Enfants
0 .
50 Rue des écoles Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 86 63 74 lebateaulivre@neufchef.fr
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English :
Le Bateau Livre invites families to discover Le Dauphin , an object theater show by Cie A Tire d?Ailes.
This poetic and visual performance plunges young and old into a marine universe filled with imagination and emotion. A cultural event specially designed for children aged 2 and over.
Reservations recommended.
L’événement Spectacle Le Dauphin Neufchef a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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