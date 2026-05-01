P’tites histoires racontées Neufchef
P’tites histoires racontées Neufchef mercredi 13 mai 2026.
Neufchef
P’tites histoires racontées
50 Rue des écoles Neufchef Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 15:30:00
Date(s) :
2026-05-13
La Bibliothèque Le Bateau Livre à Neufchef propose une journée d’animations autour de la lecture et de la créativité à l’occasion de la fête des mères.
Au programme des p’tites histoires racontées pour les plus jeunes ainsi qu’un atelier bricolage spécialement imaginé pour les enfants. Des moments ludiques et chaleureux à partager en famille.
Inscription obligatoire.Enfants
0 .
50 Rue des écoles Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 86 63 74 lebateaulivre@neufchef.fr
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English :
The Le Bateau Livre library in Neufchef is organizing a day of activities around reading and creativity to celebrate Mother?s Day.
On the program: stories for the youngest, and a craft workshop specially designed for children. A fun and warm atmosphere to share with the whole family.
Registration required.
L’événement P’tites histoires racontées Neufchef a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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