Neufchef

P’tites histoires racontées

50 Rue des écoles Neufchef Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 15:30:00

Date(s) :

2026-05-13

La Bibliothèque Le Bateau Livre à Neufchef propose une journée d’animations autour de la lecture et de la créativité à l’occasion de la fête des mères.

Au programme des p’tites histoires racontées pour les plus jeunes ainsi qu’un atelier bricolage spécialement imaginé pour les enfants. Des moments ludiques et chaleureux à partager en famille.

Inscription obligatoire.Enfants

0 .

50 Rue des écoles Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 86 63 74 lebateaulivre@neufchef.fr

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English :

The Le Bateau Livre library in Neufchef is organizing a day of activities around reading and creativity to celebrate Mother?s Day.

On the program: stories for the youngest, and a craft workshop specially designed for children. A fun and warm atmosphere to share with the whole family.

Registration required.

L’événement P’tites histoires racontées Neufchef a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME