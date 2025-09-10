A la Recherche du Doudou Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

A la Recherche du Doudou

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-02-16 15:30:00

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20

Antoine, jeune rêveur au cœur d’explorateur, s’apprête à quitter la maison. Les derniers cartons se remplissent autour de lui. Il cherche son doudou, ce compagnon avec qui il a tout partagé depuis l’enfance. Il soulève la couverture, fouille l’armoire, puis le retrouve enfin, caché sous le lit. Il le pose sur l’oreiller, se glisse sous les draps et s’endort.

Mais cette nuit-là, doudou disparaît. Il se cache dans le carton où sont rangés les photos, jouets, cahiers et objets qui racontent son passé.

C’est le début d’un voyage inattendu à la recherche du doudou. Un parcours où les peurs nocturnes et les émotions d’Antoine deviennent des aventures touchantes et pleines d’humour. Ce périple, jalonné de rencontres, l’amènera à suivre enfin ses rêves. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

