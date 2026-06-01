Boiscommun

À la recherche du joyau

Boiscommun Loiret

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

L’Association Danse et Vous présente son grand spectacle annuel À la Recherche du Joyau à la salle des fêtes de Boiscommun ! Deux représentations exceptionnelles attendent le public le vendredi 26 et le samedi 27 juin à 20h30. Une buvette et une restauration sont prévues sur place.

L’art chorégraphique illumine la commune ! L’Association Danse et Vous invite le public à découvrir sa toute nouvelle création intitulée À la Recherche du Joyau . Ce grand spectacle de danse poétique et féerique investit la salle des fêtes de Boiscommun pour deux soirées exceptionnelles, le vendredi 26 juin et le samedi 27 juin à 20h30.

Les talentueux danseurs de l’association transportent les spectateurs dans un univers magique à travers des chorégraphies soignées et costumées. C’est le rendez-vous idéal pour partager un moment d’émerveillement en famille ou entre amis. Un service complet de buvette et de restauration est mis à disposition sur place. 11 .

Boiscommun 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 71 03

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English :

The Danse et Vous Association presents its annual grand show, “In Search of the Jewel,” at the Boiscommun Community Hall! Two special performances await the audience on Friday, June 26, and Saturday, June 27, at 8:30 p.m. Refreshments and food will be available on site.

L’événement À la recherche du joyau Boiscommun a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND PITHIVERAIS