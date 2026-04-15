Boiscommun

Visite commentée de Boiscommun

24 Rue de l’Hotel de Ville Boiscommun Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-05-16 2026-10-17

Visite commentée de Boiscommun

Cette visite commentée vous fera découvrir cette vaillante petite cité, ceinturée de remparts. Cité royale, sous Louis VII, Boiscommun était entourée d’un riche domaine et jouissait déjà de privilèges qui furent confirmés par Philippe Auguste en 1186.

Sous François Ier, des remparts de pierres et de briques ont été construits autour de la ville, comportant quatorze tourelles. L’enceinte comprenait à l’origine trois portes avec pont-levis. La visite vous fera découvrir l’église Notre-Dame de Boiscommun, l’ancien tribunal, les ruelles et les remparts du village.

En plus ! Vous visiterez une ancienne cave souterraine datant du XIVᵉ, unique dans la région !

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. 2 .

24 Rue de l’Hotel de Ville Boiscommun 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of Boiscommun

L’événement Visite commentée de Boiscommun Boiscommun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND PITHIVERAIS