A la recherche du temps – l’Horloge restaurée de l’église / présentation, Mairie de Chézy sur Marne – Salle du Conseil, Chézy-sur-Marne

Informations pratiques

A la recherche du temps – l’Horloge restaurée de l’église / présentation 18 – 20 septembre Mairie de Chézy sur Marne – Salle du Conseil Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Deux mini conférences par jour seront organisées les samedi 19 sept et dimanche 20 septembre, à 11h et à 16h.

Sera présentée l’horloge restaurée avec commentaires sur son histoire, sa restauration, son fonctionnement. En seconde partie, sera rapidement présentée la notion de temps et sa mesure au cours des siècles.

Durée prévue : une heure maxi….mais plus si affinité.

Mairie de Chézy sur Marne – Salle du Conseil 1 place de la mairie, 02570 Chézy sur Marne Chézy-sur-Marne 02570 Aisne Hauts-de-France 0647024385 https://www.sichezy.org Cette présentation de l’horloge restaurée de l’église Saint Martin d’en haut, vient en complément (optionnel et gratuit) de la visite de l’église et de la découverte du » Chézy Tour « .

Une mini conférence d’une vingtaine de minutes aborde la notion du temps et de sa mesure au cours des siècles Parking de la mairie (place Lt Lehoucq et Sapeur Feuillebois) immédiatement disponible.

Deux mini conférences par jour seront organisées les samedi 19 sept et dimanche 20 septembre, à 11h et à 16h.

©RIBOULOT Dominique