Visite historique guidée de l’église Saint Martin d’en Haut, Eglise Saint Martin d’en Haut, 02570 Chézy-sur-Marne, Chézy-sur-Marne

Informations pratiques

Visite historique guidée de l’église Saint Martin d’en Haut 18 – 20 septembre Eglise Saint Martin d’en Haut, 02570 Chézy-sur-Marne Aisne

Flux maximum limité à 50 personnes en instantané

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite de l’église libre ou commentée (à 10h30 ou 15h30).

Erigée grâce à Henri II (fils de Francois 1er) et de Catherine de Médicis, celle édifice dispose d’une histoire assurément intéréssante.

Eglise Saint Martin d’en Haut, 02570 Chézy-sur-Marne 6 rue du pothuis 2570 Chézy sur Marne Chézy-sur-Marne 02570 Aisne Hauts-de-France 0647024385 https://sichezy.org Présentation historique de l’église Saint Martin d’en Haut, classée au monument historique. Parking disponibles face nord et face sud.

Visite de l’église libre ou commentée (à 10h30 ou 15h30).

©Syvie DEJEAN