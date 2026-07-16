Visite Historique Guidée de Chézy sur Marne, Chézy sur Marne – Place Lt LEHOUCQ et sapeur FEUILLEBOIS, Chézy-sur-Marne

Informations pratiques

Visite Historique Guidée de Chézy sur Marne 18 – 20 septembre Chézy sur Marne – Place Lt LEHOUCQ et sapeur FEUILLEBOIS Aisne

par groupe de 20 à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Promenade historique dans les rues du village aidé d’un audio guide. L’histoire et les anecdoctes des lieux visités sont racontés avec présentation de documents historiques.

IMPORTANT : Se munir de son smartphone.

Chézy sur Marne – Place Lt LEHOUCQ et sapeur FEUILLEBOIS 1 place de la mairie, Chezy sur marne Chézy-sur-Marne 02570 Centre Aisne Hauts-de-France 06 47 02 43 85 https://sichezy.org Inauguration de l’audio guide « Chézy Tour » avec visite accompagnée en présentiel. Durée prévue : une vingtaine de minutes.

Arrêt sur une douzaine de sites choisis dans le village. Explications et informations historiques. Stationnement véhicules personnels sur place de la mairie (place du Lt Lehoucq et du sapeur Feuillebois)

Promenade historique dans les rues du village aidé d’un audio guide. L’histoire et les anecdoctes des lieux visités sont racontés avec présentation de documents historiques.

©Dominique RIBOULOT