À la recherche du temps perdu Notes Errantes 2026#8 Place de la Croix Saint-Alyre-d’Arlanc

Informations pratiques

Saint-Alyre-d’Arlanc

À la recherche du temps perdu Notes Errantes 2026#8

Place de la Croix Eglise Saint-Alyre-d’Arlanc Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Libre participation pour les -18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 21:00:00

fin : 2026-08-23 22:10:00

Date(s) :

2026-08-23

Histoire d’une amitié entre les compositeurs et leurs interprètes, les sonates pour violoncelle et piano de Chopin et Franck arborent les plus belles sonorités de la musique romantique tant admirée par Proust dans Un amour de Swann.

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Place de la Croix Eglise Saint-Alyre-d’Arlanc 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net

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English :

A testament to the friendship between composers and their performers, the cello and piano sonatas by Chopin and Franck showcase the most beautiful sounds of Romantic music, which Proust so admired in *Swann’s Way*.

L’événement À la recherche du temps perdu Notes Errantes 2026#8 Saint-Alyre-d’Arlanc a été mis à jour le 2026-07-16 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez