Falla le parisien Notes Errantes 2026 #8 Place de la Croix Saint-Alyre-d’Arlanc

Informations pratiques

Saint-Alyre-d’Arlanc

Falla le parisien Notes Errantes 2026 #8

Place de la Croix Eglise Saint-Alyre-d’Arlanc Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Libre participation pour les -18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:00:00

fin : 2026-08-24 22:15:00

Date(s) :

2026-08-24

C’est à Paris entre 1907 et 1914 que l’andalou Manuel de Falla dont nous fêtons le cent cinquantième anniversaire de la naissance à Cadix décide de son avenir de compositeur grêc à sa rencontre avec Dukas, Albéniz, Debussy et Ravel…

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Place de la Croix Eglise Saint-Alyre-d’Arlanc 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net

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English :

It was in Paris between 1907 and 1914 that the Andalusian Manuel de Falla— whose 150th birthday we are celebrating in Cádiz—decided to pursue a career as a composer following his encounters with Dukas, Albéniz, Debussy, and Ravel…

L’événement Falla le parisien Notes Errantes 2026 #8 Saint-Alyre-d’Arlanc a été mis à jour le 2026-07-16 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez