A la (re)découverte de la maison et jardins de Georges Clemenceau, Maison de Georges Clemenceau, Saint-Vincent-sur-Jard

Informations pratiques

A la (re)découverte de la maison et jardins de Georges Clemenceau 19 et 20 septembre Maison de Georges Clemenceau Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Georges Clemenceau (1841-1929) s’installe dans « la Bicoque » en 1919. Il vient alors de signer le traité de paix au terme de la Grande Guerre de 1914-18. Il désire se reposer d’une longue carrière consacrée à la politique et revenir dans sa Vendée natale.

C’est ainsi qu’il surnomme cette petite maison isolée, simple location où il viendra séjourner à chaque belle saison jusqu’à sa mort. Patiemment, il compose son jardin, attentif aux conseils de son grand ami, le peintre Claude Monet, et suivant ses propres envies en dépit du sable, des vents marins et des fortes marées. Il n’hésite pas à y recevoir des personnalités prestigieuses, comme les ambassadeurs du Japon et des États-Unis. La maison est achetée par l’État peu après sa mort. Depuis, elle conserve les traces de la présence du « Tigre », ainsi que des témoignages de ses amitiés et de ses passions : littérature, chasse et arts extrême-orientaux.

Les jardins de « la Bicoque » sont des créations singulières et très personnelles : Clemenceau conçoit lui-même leurs « fouillis de plantes », l’étagement des espèces et les assortiments de couleurs. Ces compositions « sauvages », bien que mûrement pensées, reflètent la liberté et l’absence de contraintes dans lesquelles le grand homme a choisi de vivre ses dernières années. Contre les avis décourageants des pépiniéristes, Clemenceau réussit à faire pousser sur la dune fertilisée avec des algues, une multitude de plantes vivaces et annuelles, protégées de haies coupe-vent.

Maison de Georges Clemenceau 76 Rue georges clemenceau, 85520 Saint-Vincent-sur-Jard, France Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire 0251334032 http://www.maison-de-clemenceau.fr https://fr-fr.facebook.com/maisonetjardinsdegeorgesclemenceau

Georges Clemenceau (1841-1929) s’installe dans « la Bicoque » en 1919. Il vient alors de signer le traité de paix au terme de la Grande Guerre de 1914-18. Il désire se reposer d’une longue carrière à…

© Mathieu Vouzelaud