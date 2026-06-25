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A la rencontre de Florence Debove, bergère et écrivaine BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

A la rencontre de Florence Debove, bergère et écrivaine BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
2 Place Docteur Charles Lacoste
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 0 Tarif enfant

Bagnères-de-Bigorre

A la rencontre de Florence Debove, bergère et écrivaine

BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Partez à la rencontre de Florence Debove, bergère et écrivaine, lors d’une balade au cœur de la montagne. Un moment d’échange autour de son métier en estive et de sa pratique de l’écriture, entre lien aux bêtes et au paysage.
Infos pratiques
Mercredi 29 juillet 2026, départ 14h, retour 18h
RDV au parking du stade Marcel-Cazenave, Bagnères-de-Bigorre
Prévoir une tenue de marche adaptée à la météo (repli prévu si nécessaire)
Inscription à l’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi   .

BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 

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English :

Come meet Florence Debove, a shepherdess and writer, on a walk through the heart of the mountains. A moment of conversation about her work in the summer pastures and her writing, exploring her connection to the animals and the landscape.

L’événement A la rencontre de Florence Debove, bergère et écrivaine Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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