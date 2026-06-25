A la rencontre de Florence Debove, bergère et écrivaine BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre mercredi 29 juillet 2026.

Bagnères-de-Bigorre

A la rencontre de Florence Debove, bergère et écrivaine

BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Partez à la rencontre de Florence Debove, bergère et écrivaine, lors d’une balade au cœur de la montagne. Un moment d’échange autour de son métier en estive et de sa pratique de l’écriture, entre lien aux bêtes et au paysage.

Infos pratiques

Mercredi 29 juillet 2026, départ 14h, retour 18h

RDV au parking du stade Marcel-Cazenave, Bagnères-de-Bigorre

Prévoir une tenue de marche adaptée à la météo (repli prévu si nécessaire)

Inscription à l’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi .

BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

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English :

Come meet Florence Debove, a shepherdess and writer, on a walk through the heart of the mountains. A moment of conversation about her work in the summer pastures and her writing, exploring her connection to the animals and the landscape.

L’événement A la rencontre de Florence Debove, bergère et écrivaine Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65