Bagnères, un soir Marché nocturne Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette Bagnères-de-Bigorre
Bagnères, un soir Marché nocturne Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette Bagnères-de-Bigorre jeudi 23 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Bagnères, un soir Marché nocturne
Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
L’Association des commerçants et artisans de Bagnères-de-Bigorre vous invite à son marché nocturne festif et artisanal “Bagnères Un Soir”. Ce marché met à l’honneur l’artisanat local et vous propose une soirée conviviale, riche en découvertes et en rencontres au coeur du centre-ville.
Organisé par Shopping Bagnères. .
Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie bagneresunsoir@gmail.com
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English :
The Association des commerçants et artisans de Bagnères-de-Bigorre invites you to its festive night market: ?Bagnères Un Soir? This market showcases local craftsmanship and offers you a convivial evening of discoveries and encounters in the heart of the town center.
L’événement Bagnères, un soir Marché nocturne Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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