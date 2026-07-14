les jeudis live de La Tête en Friche BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
jeudi 23 juillet 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
les jeudis live de La Tête en Friche
BAGNERES-DE-BIGORRE 16 Rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Tout l’été, La Tête en Friche (LTEF) propose ses jeudis live au square Saint-Jean, à Bagnères-de-Bigorre ! Rock, chanson française, reggae, pop… un concert chaque semaine dans une ambiance conviviale, avec de quoi manger et boire sur place.
Programmation
2 juillet — Les Cétacés (groove psychédélique et rock atmosphérique)
9 juillet — Levure Chimique (hip-hop et garage bagnérais)
16 juillet — Mr Greg (chanson française, multi-instrumentiste)
23 juillet — Voix Sans Issu (rock français et local, boy’s band bigourdan)
30 juillet — The Bears (chansons anglaises acoustiques, pop rock)
6 août — Andy Moses (reggae, latino, calypso et percussions africaines)
13 août — Mr Leu & The Ackees (mento, ska, reggae et calypso)
20 août — Swing en Bulles (contrebasse, chant et ukulélé)
Infos pratiques
Tous les jeudis, du 2 juillet au 20 août 2026
Square Saint-Jean, Bagnères-de-Bigorre
Restauration et bar sur place (Le bistro-resto LTEF) .
BAGNERES-DE-BIGORRE 16 Rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 57 40 25 13
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English :
All summer long, La Tête en Friche (LTEF) hosts its “Live Thursdays” at Square Saint-Jean in Bagnères-de-Bigorre! Rock, French chanson, reggae, pop… a concert every week in a friendly atmosphere, with food and drinks available on site.
L’événement les jeudis live de La Tête en Friche Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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