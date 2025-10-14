Pyrénées Cycl’n Trip Col du Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre
LA MONGIE Col du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
2026-07-15
Dans la roue des coureurs du Tour de France, pédalez comme il vous plait, en toute sécurité, sur les cols réservés des Hautes-Pyrénées !
Col du Tourmalet réservé aux cyclistes pour la matinée.
L’accès est gratuit, ouvert à tous, sans inscription ni heure de départ fixe.
L’ascension est au choix du cycliste qui la fait à son rythme sans chronométrage.
Un ravitaillement, proposé par des bénévoles, et un souvenir seront offerts en haut de chaque col. .
LA MONGIE Col du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 70 65 pct@ha-py.fr
English :
Follow in the footsteps of the Tour de France riders and pedal as you please, in complete safety, over the passes reserved for the Hautes-Pyrénées!
German :
Treten Sie im Rad der Fahrer der Tour de France in die Pedale, wie es Ihnen gefällt, in aller Sicherheit, auf den reservierten Pässen der Hautes-Pyrénées!
Italiano :
Seguite le orme dei corridori del Tour de France e pedalate a vostro piacimento, in tutta sicurezza, sui passi riservati agli Hautes-Pyrénées!
Espanol :
Siga los pasos de los corredores del Tour de Francia y pedalee a su antojo, con total seguridad, por los puertos reservados a los Altos Pirineos
