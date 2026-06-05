Vernissage BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Vernissage

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 15:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Vernissage de l’exposition en présence de Marie Nigoul et de Jean-Luc Bousqué

La médiathèque Simon Veil consacre cette année le mois de juin à la question du Bien Vieillir. Véritable enjeu de société, tant économique que démographique, nous sommes ou serons tous confrontés un jour à cette question. Et nous avons tous l’espoir d’aborder cette période de la vie avec sérénité.

Au travers de notre programmation exposition, projection, rencontres, débats, ateliers -, nous chercherons à porter un regard bienveillant et non dénué d’humour sur les vieux, de partager les points de vue et les vécus. Avec l’aide des partenaires que nous avons invités, professionnell.es du soin et du social et associations, nous aborderons les différentes problématiques liées à la vieillesse et les outils pour accompagner au mieux les seniors dans leur quotidien. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

Exhibition opening in the presence of Marie Nigoul and Jean-Luc Bousqué

L’événement Vernissage Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65