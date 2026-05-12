Jardins Secrets Dans toute la ville Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Jardins Secrets

Dans toute la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Partez à la découverte de jardins privés de la vallée du Haut-Adour. Flânerie, rencontres et animations nature à Bagnères, Pouzac et Gerde. Organisé par le CPIE Bigorre-Pyrénées.

Programme complet de l’évènement (disponible aussi à télécharger)

Vendredi 5 Juin — 17h30 — Parvis de la Médiathèque, Bagnères

Spectacle L’incroyable voyage des plantes — Annick Baléri. Dès 6 ans, sans inscription, places limitées.

Samedi 6 Juin — 21h — Gerde, 24 avenue du 8 mai

Novecento — Spectacle musical et théâtral. Yohann Villanua (trompette) et Christophe Barennes (piano). Accueil dès 18h, restauration sur place. Adhésion + prix libre. Réservation 06.83.67.11.10.

Dimanche 7 Juin — 10h à 12h et 14h à 18h — Visites de jardins

A Bagnères-de-Bigorre

— Jardin partagé du Tiers-Lieux en Bigorre, 33 avenue du Général Leclerc (10h–12h)

— Les jardins familiaux, 13 rue du Castelmouly (14h–18h)

— Serres municipales, 34 route de Toulouse

— Le bonheur est dans le pot, 56 rue du Général De Gaulle

— La Roseraie, 16 avenue de Belgique

— Le jardin de l’Adourette, 8 place du Foirail

— Jardin d’ici et d’ailleurs, 17 rue Maréchal Foch

— Jardin de l’association BIGOR’GEM, 2 rue du 19 mars 1962

— Les palmiers, un jardin de grand-père, 13 bis avenue Jacques Soubielle (14h–18h)

— Jardin du Bien-être, Foyer Saint Frai, 5 avenue Prosper Nogues (14h–18h)

A Pouzac

— La ferme des 3 sources, 23 rue du Général Laffaille

— Le jardin exotique de Pouzac, 35 avenue de la Mongie

— Au pot âgé, 29 rue de l’Adour

— Le jardin de la gare, 2 route d’Ordizan

— Le jardin partagé du village, 5 rue de la mairie

— Le jardin de Santina, 16 chemin de Broquère

— Le jardin de l’homme qui marche, 28 rue de l’Arribord

A Gerde

— Le jardin de chez Jeanne, 24 avenue du 8 mai

— Les jardins du Mélilot, jardin de graines, 29 chemin de Humas

— Casaus dessus, casaus debat, 18 avenue Alfred Costallat

Dimanche 7 Juin — 14h à 18h — Animations — Parvis de la Médiathèque

Sous nos pieds, la vie secrète des sols — CPIE Bigorre-Pyrénées

Des insectes piquants — CPIE Bigorre-Pyrénées

Atelier rempotage pour les enfants — CPIE Bigorre-Pyrénées (plant offert)

Mon jardin, refuge sauvage — CPIE Bigorre-Pyrénées

Les déchets verts, une ressource pour le jardin — SYMAT

Plongez au cœur de la haie champêtre — Maison de la Nature et de l’Environnement 65

Dans le monde fascinant des champignons — Association Mycologique de Bigorre

A découvrir également

Visite du Parc de la Sous-préfecture — 10h30 et 15h30 (sur inscription cpie65@wanadoo.fr)

Portes ouvertes aux serres municipales

Exposition des œuvres des adhérents du BIGOR’GEM

Exposition EX(S)ISTERE, Une ode au végétal sauvage — du 2 au 15 juin, Vallon de Salut

Exposition de sculptures de Claire Simmonet — Pouzac .

Dans toute la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

Discover private gardens in the Haut-Adour valley. Nature walks, meetings and events in Bagnères, Pouzac and Gerde. Organized by CPIE Bigorre-Pyrénées.

L’événement Jardins Secrets Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65