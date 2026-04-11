Vide ta chambre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Vide ta chambre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre dimanche 7 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Vide ta chambre
BAGNERES-DE-BIGORRE 8 Rue du Montaigu Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide ta chambre à l’école Jules Ferry de Bagnères de Bigorre !
Vêtements, jouets, livres et bien plus.
Petite restauration et buvette sur place.
Manifestation organisée par les délégués des parents d’élèves de l’école Jules Ferry.
L’intégralité des bénéfices sera utilisée pour les projets de toutes les classes. .
BAGNERES-DE-BIGORRE 8 Rue du Montaigu Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 18 27 35
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English :
Empty your room at the Jules Ferry school in Bagnères de Bigorre!
Clothes, toys, books and more.
Snacks and refreshments on site.
L’événement Vide ta chambre Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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