Vide ta chambre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Vide ta chambre

BAGNERES-DE-BIGORRE 8 Rue du Montaigu Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide ta chambre à l’école Jules Ferry de Bagnères de Bigorre !

Vêtements, jouets, livres et bien plus.

Petite restauration et buvette sur place.

Manifestation organisée par les délégués des parents d’élèves de l’école Jules Ferry.

L’intégralité des bénéfices sera utilisée pour les projets de toutes les classes. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 8 Rue du Montaigu Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 98 18 27 35

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English :

Empty your room at the Jules Ferry school in Bagnères de Bigorre!

Clothes, toys, books and more.

Snacks and refreshments on site.

L’événement Vide ta chambre Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65