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Tournoi de Pelote Basque Fronton du Stade Bagnères-de-Bigorre

Tournoi de Pelote Basque Fronton du Stade Bagnères-de-Bigorre samedi 27 juin 2026.

Lieu : Fronton du Stade

Adresse : BAGNERES-DE-BIGORRE

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Tournoi de Pelote Basque

Fronton du Stade BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Organisé par le Stade Bagnérais de Pelote Basque
L’entrée est libre et une buvette sera présente.
À bientôt sur la cancha !   .

Fronton du Stade BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

Organized by Stade Bagnérais de Pelote Basque

L’événement Tournoi de Pelote Basque Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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