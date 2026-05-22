Concert de l’Odyssée des deux Ponts Café-Boutique l’Odyssée des 2 Ponts Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Concert de l’Odyssée des deux Ponts

Café-Boutique l’Odyssée des 2 Ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cinq musiciens bigourdans vous embarquent pour une soirée afro-cubaine. Voix, congas, basse et tumbaos pour un voyage ensoleillé et festif. Entrée libre, participation au chapeau. Restauration sur place.

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Café-Boutique l’Odyssée des 2 Ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87

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English :

Five musicians from Bigorre embark on an Afro-Cuban evening. Vocals, congas, bass and tumbaos for a sunny, festive journey. Admission free, participation by hat. Catering on site.

L’événement Concert de l’Odyssée des deux Ponts Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65