Lectures en famille sur le thème “Dis mamie, c’est quoi être vieux ?” BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Lectures en famille sur le thème “Dis mamie, c’est quoi être vieux ?”

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:30:00

fin : 2026-06-24 11:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Atelier-discussion organisé par l’EVS (Espace de Vie Sociale), animé par la psychologue de l’EPE 65 et une bibliothécaire. Accueil dès 9h30 autour d’un petit déjeuner, suivi de lectures et d’un temps d’échange. [ À partir de 6 ans et ouvert aux seniors De 9h30 à 11h00 Durée 1h30 env. ]. Sur inscription.

La médiathèque Simon Veil consacre cette année le mois de juin à la question du Bien Vieillir. Véritable enjeu de société, tant économique que démographique, nous sommes ou serons tous confrontés un jour à cette question. Et nous avons tous l’espoir d’aborder cette période de la vie avec sérénité.

Au travers de notre programmation exposition, projection, rencontres, débats, ateliers -, nous chercherons à porter un regard bienveillant et non dénué d’humour sur les vieux, de partager les points de vue et les vécus. Avec l’aide des partenaires que nous avons invités, professionnell.es du soin et du social et associations, nous aborderons les différentes problématiques liées à la vieillesse et les outils pour accompagner au mieux les seniors dans leur quotidien. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

Workshop-discussion organized by the EVS (Espace de Vie Sociale), led by the EPE 65 psychologist and a librarian. Breakfast at 9:30 am, followed by readings and discussion. [ From 6 years old and open to seniors From 9:30 am to 11:00 am Duration: 1h30 approx. ]. Registration required.

L’événement Lectures en famille sur le thème “Dis mamie, c’est quoi être vieux ?” Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65