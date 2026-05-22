Choeur de femmes L’Autre Chahut Au Temple protestant Bagnères-de-Bigorre
Choeur de femmes L’Autre Chahut Au Temple protestant Bagnères-de-Bigorre vendredi 12 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Choeur de femmes L’Autre Chahut
Au Temple protestant 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Concert de chants du monde entre joies, colères, amours, luttes et répertoire sans frontières.
Entrée libre. .
Au Temple protestant 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@espacefrossard.fr
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English :
A concert of songs from around the world: joy, anger, love, struggle and a repertoire without borders.
L’événement Choeur de femmes L’Autre Chahut Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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