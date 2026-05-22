Choeur de femmes L’Autre Chahut Au Temple protestant Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Choeur de femmes L’Autre Chahut

Au Temple protestant 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert de chants du monde entre joies, colères, amours, luttes et répertoire sans frontières.

Entrée libre. .

Au Temple protestant 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@espacefrossard.fr

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English :

A concert of songs from around the world: joy, anger, love, struggle and a repertoire without borders.

L’événement Choeur de femmes L’Autre Chahut Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65