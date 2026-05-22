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Choeur de femmes L’Autre Chahut Au Temple protestant Bagnères-de-Bigorre

Choeur de femmes L’Autre Chahut Au Temple protestant Bagnères-de-Bigorre vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Au Temple protestant

Adresse : 2 Avenue Prosper Nogues

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Choeur de femmes L’Autre Chahut

Au Temple protestant 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Concert de chants du monde entre joies, colères, amours, luttes et répertoire sans frontières.
Entrée libre.   .

Au Temple protestant 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie   contact@espacefrossard.fr

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English :

A concert of songs from around the world: joy, anger, love, struggle and a repertoire without borders.

L’événement Choeur de femmes L’Autre Chahut Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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