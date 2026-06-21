Escape Game et gouter BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Escape Game et gouter BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre mercredi 24 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Escape Game et gouter
BAGNERES-DE-BIGORRE 1 Place Achille Jubinal Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Escape Game à la Maison de Laulie suivi d’un gouter gourmand!
Reservez vite au 07 56 90 06 64
25€/personne
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BAGNERES-DE-BIGORRE 1 Place Achille Jubinal Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 56 90 06 64
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English :
Escape Game at Maison de Laulie followed by a gourmet snack!
Book now on 07 56 90 06 64
25 per person
L’événement Escape Game et gouter Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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