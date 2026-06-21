Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Escape Game et gouter BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Escape Game et gouter BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre mercredi 24 juin 2026.

Lieu : BAGNERES-DE-BIGORRE

Adresse : 1 Place Achille Jubinal

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Escape Game et gouter

BAGNERES-DE-BIGORRE 1 Place Achille Jubinal Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Escape Game à la Maison de Laulie suivi d’un gouter gourmand!
Reservez vite au 07 56 90 06 64
25€/personne
  .

BAGNERES-DE-BIGORRE 1 Place Achille Jubinal Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 56 90 06 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Escape Game at Maison de Laulie followed by a gourmet snack!
Book now on 07 56 90 06 64
25 per person

L’événement Escape Game et gouter Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65

À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)