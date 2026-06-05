Mini forum & Rencontre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Mini forum & Rencontre

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 14:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Une journée dédiée aux seniors associations locales en forum dès 14h, puis conférence avec le Dr Pradalié sur le vieillissement à 18h15. Entrée libre, places limitées.

La médiathèque Simon Veil consacre cette année le mois de juin à la question du Bien Vieillir. Véritable enjeu de société, tant économique que démographique, nous sommes ou serons tous confrontés un jour à cette question. Et nous avons tous l’espoir d’aborder cette période de la vie avec sérénité.

Au travers de notre programmation exposition, projection, rencontres, débats, ateliers -, nous chercherons à porter un regard bienveillant et non dénué d’humour sur les vieux, de partager les points de vue et les vécus. Avec l’aide des partenaires que nous avons invités, professionnell.es du soin et du social et associations, nous aborderons les différentes problématiques liées à la vieillesse et les outils pour accompagner au mieux les seniors dans leur quotidien. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

A day dedicated to seniors: a forum for local associations from 2pm, followed by a lecture by Dr Pradalié on aging at 6:15pm. Free admission, limited seating.

L’événement Mini forum & Rencontre Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65